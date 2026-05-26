Мальчики изнасиловали девятилетнюю девочку, вышедшую за территорию деревни

Мальчики из Индии жестоко надругались над девятилетним ребенком. Об этом сообщает News Arena India.

По данным издания, в день инцидента девочка пасла коз за пределами своей деревни. В этот момент школьники в возрасте 11 и 12 лет заманили ее в безлюдное место и изнасиловали.

«Во время инцидента использовались оскорбления на почве кастовой принадлежности», – сообщается в публикации.

После произошедшего в полицию обратились родители несовершеннолетней. Сама девочка попала в больницу, где ее осмотрели и оказали помощь.

Сотрудники правоохранительных органов тем временем возбудили уголовное дело. Им предстоит выполнить комплекс мероприятий, чтобы установить все детали произошедшего. Поймали ли насильников, не уточняется.

До этого в Индии 35-летний мужчина вместе со знакомым похитил девятилетнюю девочку и, набросив ей на лицо полотенце, изнасиловал.

После инцидента ей понадобилась помощь медиков, но в больницу ребенок, находящийся в критическом состоянии, попал не сразу. Родители опасались общественного мнения.

Ранее компания мужчин, угрожая пистолетом, раздела девушку и изнасиловала на глазах у ее отца.