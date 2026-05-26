Мужчины набросили девятилетнему ребенку полотенце на лицо на улице и изнасиловали

В Индии девятилетнего ребенка нашли в критическом состоянии после надругательства. Об этом сообщает The Daily Star.

Инцидент произошел в момент, когда несовершеннолетняя отправилась за покупками в магазин недалеко от дома. 35-летний мужчина вместе со знакомым подошел к ней, накрыл лицо полотенцем, и отвел в бамбуковую рощу неподалеку. Там девочка подверглась групповому изнасилованию.

В процессе ребенок кричал. Его услышали местные жители и бросились на звук, но к моменту, когда они пришли, мужчины уже скрылись. Девочка находилась в критическом состоянии, ее отвезли домой.

Школьница попала в больницу только спустя некоторое время. Изначально семья отказывалась от помощи медиков из-за страха и возможного осуждения со стороны общества.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Им уже удалось установить личность одного из мужчин, кто был с ним, еще неизвестно.

Ранее мужчины дали ребенку шоколад с препаратами и изнасиловали.