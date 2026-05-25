Следователи отрабатывают криминальную версию пропажи Усольцевых

СК тщательно отрабатывает криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых
Правоохранители тщательно отрабатывают криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«Тщательно отрабатывается криминальная версия исчезновения семьи», - сказала представитель следствия.

Активная фаза поисков приходилась с сентября 2025 года до формирования устойчивого снежного покрова. 23 мая спасатели вновь выехали в зону поисков, пытаясь найти Усольцевых. В трехдневных поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники. С 24 мая к поисковой операции присоединились представители СК и отряд «ЛизаАлерт».

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочкой пропали во время туристического похода в районе красноярского поселка Кутурчин в конце сентября 2025 года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Одной из приоритетных версий следствия остается несчастный случай. Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

В СК прокомментировали данные о недавних сигналах телефонов Усольцевых.

 
