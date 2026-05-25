Следователи отрабатывают криминальную версию пропажи Усольцевых

Правоохранители тщательно отрабатывают криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«Тщательно отрабатывается криминальная версия исчезновения семьи», - сказала представитель следствия.

Активная фаза поисков приходилась с сентября 2025 года до формирования устойчивого снежного покрова. 23 мая спасатели вновь выехали в зону поисков, пытаясь найти Усольцевых. В трехдневных поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники. С 24 мая к поисковой операции присоединились представители СК и отряд «ЛизаАлерт».

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочкой пропали во время туристического похода в районе красноярского поселка Кутурчин в конце сентября 2025 года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Одной из приоритетных версий следствия остается несчастный случай. Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

В СК прокомментировали данные о недавних сигналах телефонов Усольцевых.