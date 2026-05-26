Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил огромный столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 9 км

Камчатский вулкан Шивелуч совершил выброс пепла на высоту около девяти километров над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Уточняется, что вулкан выбросил столб пепла в 07:26 по местному времени (22:26 по московскому). Видео с камеры, установленной в поселке Ключи, зафиксировали событие.

О пеплопадах в поселках, расположенных недалеко от Шивелуча, пока не сообщается.

Шивелуч — действующий вулкан на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта. Это самый северный из действующих вулканов Камчатки, его высота 3283 метра.

18 мая извергающийся на Камчатке вулкан Безымянный выбросил над раскалёнными лавинами облако пепла на высоту 6,5 км над уровнем моря. В МЧС присвоили Безымянному оранжевый код авиационной опасности. В ведомстве отметили, что пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от вулкана вглубь Камчатки.

Ранее на Камчатке засняли интересный эффект от вулкана на снегу.

 
