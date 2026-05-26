Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с задержанием митрополита РПЦ

Временному поверенному в делах Чехии в России Яну Ондржейке был заявлен решительный протест в связи с задержанием 24 мая в республике митрополита Русской православной церкви (РПЦ) Илариона (Алфеева). Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

26 мая Ондржейка вызвали в МИД РФ.

В МИД указали временному проверенному на абсурдность и полную безосновательность обвинений в «производстве и обороте наркотических средств», выдвинутых в отношении иерарха. Отмечено, что осуществление проверки полицией на основании анонимного сообщения говорит о ее спланированном и провокационном характере.

В ведомстве также подчеркнули, что российская сторона настоятельно требует безусловного и незамедлительного освобождения митрополита Илариона, а также прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии.

25 мая в Чехии полиция задержала митрополита Илариона после обнаружения в его автомобиле четырех контейнеров с веществом белого цвета.

По словам митрополита и его защиты, сотрудники полиции не объяснили причину остановки и сразу приступили к досмотру. Адвокат отметил, что на шоссе автомобиль фактически ждали две полицейские машины. Правоохранители сразу запросили документы у водителя и у священнослужителя, хотя никаких претензий по нарушению правил не предъявили, утверждает защита.

Митрополит Иларион с 2009 по 2022 годы возглавлял Отдел Внешних Церковных Связей (ОВЦС) РПЦ. В 2022 году он был назначен митрополитом Будапештским и Венгерским с освобождением от должности председателя ОВЦС. В 2024 году освобожден от управления епархией и почислен на покой. Решением Синода митрополит Иларион был направлен на служение в Карловы Вары.

Ранее в Кремле не смогли прокомментировать задержание митрополита Илариона в Чехии.