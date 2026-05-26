Раскрыты подробности о задержанной в Дубае с чемоданом наркотиков россиянке

Дипломаты находятся в контакте с задержанной с наркотиками россиянкой в Дубае

Генконсульство России в Дубае находится в контакте с задержанной с чемоданом наркотиков россиянкой. Об этом РИА Новости сообщили в российской дипмиссии.

«Ей оказывается необходимая консульская поддержка в рамках полномочий загранучреждения», — уточнили в ведомстве, добавив, что по линии Генконсульства девушке предоставили первичные юридические консультации.

По информации российских дипломатов, жалоб на нарушение прав со стороны россиянки не поступало, а все необходимые процессуальные действия осуществляются в соответствии с местным законодательством.

В дипмиссии подчеркнули, что вопросы, связанные с установлением принадлежности багажа и обстоятельств произошедшего находятся в компетенции правоохранительных органов ОАЭ, однако Генконсульство со своей стороны готово оказывать содействие эмиратским властям в пределах своих полномочий.

Накануне в аэропорту Дубая задержали россиянку с 17 килограммами наркотиков в чемодане. Багаж оформил на нее спутник. Родные уверены, что он подставил девушку.

Туристка из Ивановской области прилетела в Эмираты вместе со своим знакомым из Британии, чтобы продлить визу в Таиланд. Девушка работала танцовщицей в одном из клубов, чтобы накопить на билет домой, и планировала вернуться в Россию в августе.

По законам ОАЭ за распространение запрещенных веществ россиянке может грозить лишение свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения либо смертная казнь.

