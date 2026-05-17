Партию из сотен килограммов гашиша пытались провезти в Узбекистан в экскаваторе

В Узбекистан пытались ввезти 596 килограммов наркотиков, спрятанных внутри экскаватора. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности страны.

По информации ведомства, на таможенном посту «Термез-авто» в Сурхандарьинской области пограничники остановили грузовой автомобиль марки Mercedes, которым управлял гражданин Афганистана. Преступники, очевидно, надеялись, что утром сотрудники таможни будут менее бдительными, однако криминальные планы их были сорваны, отметили в ведомстве. При досмотре прицепа, в котором находился экскаватор марки Doosan, обнаружилось, что в подъемной части трактора находятся «подозрительные предметы, не предусмотренные конструкцией» машины.

Таможенники осмотрели полости «стрелы» экскаватора эндоскопом и обнаружили внутри 593 килограмма гашиша и 3 кг опия.

Теперь местные спецслужбы ищут причастных к попытке контрабанды. Возбуждены уголовные дела по статьям 246 (контрабанда) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами) УК Узбекистана.

