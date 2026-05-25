Правительство включило в программу приватизации госпакет акций Новороссийского порта

Правительство России внесло изменения в программу приватизации федерального имущества на 2026–2028 годы, включив в нее госпакет акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Распоряжение об этом 23 мая подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о 20-процентном пакете, который напрямую принадлежит государству. Контроль над НМТП осуществляет «Транснефть». Этот пакет уже не раз включался в предыдущие приватизационные планы, однако до реальных сделок дело не доходило. По данным газеты «Коммерсантъ», в конце 2020 года правительство исключило упоминание о продаже госпакета НМТП из программы на 2020–2022 годы.

Новороссийский морской торговый порт — крупнейший портовый оператор в России по объему грузооборота. Группе принадлежат порты Новороссийск (Азово-Черноморский бассейн), Приморск (Балтийский бассейн) и Балтийск (Калининградская область). Основной доход компания получает от перевалки нефти и нефтепродуктов, на которые приходится около 80% грузооборота. Также через порты проходят металлы, лес, уголь, железо, химикаты. Большая часть доходов, 73%, поступает от порта Новороссийск.

До 2018 года крупным бенефициаром НМТП была группа «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. В том же году их задержали по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Осенью 2018-го «Сумма» продала свою 25-процентную долю «Транснефти», которая консолидировала 62% акций. Еще 20% остались у Росимущества, 5,3% — у РЖД.

В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, НМТП попал под санкции Евросоюза, США и ряда других стран.

Ранее в Госдуме поддержали новую волну приватизации в России.

 
