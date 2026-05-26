В Красноярске мать истязала маленькую дочь и жила с ней у собутыльников или в подъездах

В Красноярске мать подозревают в истязании семилетней дочери
Telegram-канал ЧП 124

Жительница Красноярска стала фигуранткой уголовного дела из-за невыполнения родительских обязанностей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О ситуации следователи узнали после публикации в соцсетях. Как рассказали знакомые с семьей люди, 36-летняя женщина является матерью семилетней девочки. Ребенок не ходил в детский сад, не учится в школе и не посещает врачей. Документов у девочки нет.

«Постоянного жилья у матери не было – они жили у случайных людей, а после застолий нередко оказывались на улице и ночевали в подъездах», – сообщается в публикации.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, заметно, как женщина пытается ударить возлюбленного, который до этого избил ребенка.

Пострадавшую направили в реабилитационный центр. Следователи возбудили дело по статье о неисполнении родительских обязанностей и истязании.

Сейчас сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия. Им предстоит выяснить, выполняли ли свою работу органы профилактики безнадзорности.

Ранее в Мурманской области мать три месяца истязала четырехлетнюю дочь.

 
