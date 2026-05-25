В Мурманской области мать три месяца истязала четырехлетнюю дочь

В Североморске возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, которая на протяжении трех месяцев истязала свою четырехлетнюю дочь. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в период с февраля по апрель 2026 года подозреваемая находилась в квартире на улице Гвардейская в Североморске. Женщина систематически наносила побои своей малолетней дочери.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. следователи устанавливаются все обстоятельства произошедшего и допрашивают свидетелей.

