В Мурманской области мать три месяца истязала четырехлетнюю дочь

В Североморске возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, которая на протяжении трех месяцев истязала свою четырехлетнюю дочь. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в период с февраля по апрель 2026 года подозреваемая находилась в квартире на улице Гвардейская в Североморске. Женщина систематически наносила побои своей малолетней дочери.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. следователи устанавливаются все обстоятельства произошедшего и допрашивают свидетелей.

До этого на Кубани отец бил детей электрошокером и не пускал в школу. Издевательства над детьми десяти и восьми лет продолжались два года. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, вину он признал. Суд приговорил фигуранта к четырем годам и трем месяцам лишения свободы

Ранее в Петербурге отец годами истязал пятерых детей и закрывал их в квартире.

 
