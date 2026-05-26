Француженка в костюме мыши победила в конкурсе с катящимся с горы куском сыра

В конкурсе по поимке катящегося с горы сыра выиграла женщина в костюме мыши, пишет Bleacherreport.

Соревнование ежегодно проходит в графстве Глостершир. Участники бегут и кувыркаются вниз по крутому 180-метровому склону, пытаясь догнать колесо сыра Double Gloucester.

Победителем мужской гонки снова стал немецкий ютубер Том Копке. Он выиграл экстремальное соревнование уже третий год подряд.

В числе его соперников был легендарный участник Крис Андерсон — 23-кратный чемпион и рекордсмен Книги Гиннесса. После поражения он признался, что понял исход гонки в тот момент, когда увидел, как Копке его обгоняет.

Женскую гонку выиграла француженка Аликс Хьюгас, выступавшая в костюме мыши. По ее словам, лучшая стратегия в таком соревновании — вообще не иметь стратегии.

Традиция сырной гонки существует уже более ста лет и давно стала одной из самых безумных и опасных спортивных забав Великобритании. Каждый год участники получают ушибы, вывихи и переломы, но все равно возвращаются ради шанса поймать легендарное колесо сыра.

