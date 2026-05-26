В Таиланде полицейские переоделись в карнавальные платья, чтобы поймать наркоторговца

В Таиланде полицейские переоделись в женские карнавальные костюмы, чтобы задержать подозреваемого в торговле метамфетамином, пишет Daily Mail.

Для спецоперации пятеро мужчин-полицейских и одна женщина-офицер надели яркие сценические костюмы и смешались с участниками уличного фестиваля в провинции Лопбури.

Во время мероприятия офицеры подошли к подозреваемому по имени Мекх и задержали его прямо среди толпы. По данным полиции, у мужчины нашли более 50 таблеток метамфетамина, сотни пластиковых пакетов для фасовки наркотиков и телефон, который якобы использовался для координации.

После ареста полицейские опубликовали фото в своих сценических образах рядом с задержанным.

