В Таиланде полицейские переоделись в карнавальные платья, чтобы поймать наркоторговца

В Таиланде полицейские переоделись в женские карнавальные костюмы, чтобы задержать подозреваемого в торговле метамфетамином, пишет Daily Mail.

Для спецоперации пятеро мужчин-полицейских и одна женщина-офицер надели яркие сценические костюмы и смешались с участниками уличного фестиваля в провинции Лопбури.

Во время мероприятия офицеры подошли к подозреваемому по имени Мекх и задержали его прямо среди толпы. По данным полиции, у мужчины нашли более 50 таблеток метамфетамина, сотни пластиковых пакетов для фасовки наркотиков и телефон, который якобы использовался для координации.

После ареста полицейские опубликовали фото в своих сценических образах рядом с задержанным.

Ранее на Шри-Ланке задержали 22 монахов, перевозивших 110 кг наркотиков из Таиланда.

 
