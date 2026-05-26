Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог объяснила, почему возникает привычка вырывать ресницы и брови

Психолог Зуева: привычка вырывать ресницы и брови возникает из-за стресса
Shutterstock

Привычка вырывать себе брови и ресницы — это маркер серьезного психологического перенапряжения, в клинической практике называемый трихотилломанией. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог Мария Зуева. Такое поведение, по ее словам, относится к спектру обсессивно-компульсивных расстройств.

«Мозг, не справляясь с высоким уровнем тревоги и рабочей нагрузкой, ищет физический способ сбросить напряжение. Микроболь от вырывания волоска вызывает кратковременный выброс эндорфинов, переключая фокус внимания с душевного дискомфорта на телесные ощущения», — объяснила специалист.

Однако ловушка в том, что за мимолетным облегчением всегда следуют чувство вины, стыд за свой внешний вид и новый виток стресса. Зуева советует в моменты напряжения занимать руки эспандером или кольцом-антистрессом, а также учиться отслеживать триггеры, провоцирующие тягу к ресницам. Но главное — разобраться с первопричинами тревоги, в чем поможет специалист.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина до этого объяснила, почему появляется привычка грызть ногти.

Она отметила, что причиной не всегда становится стресс. Другими возможными факторами могут быть скука, закрепившиеся с детства поведенческие паттерны, стоматологические особенности, а также нехватка железа или цинка.

Ранее стоматолог назвал «безобидную» привычку, ведущую к разрушению зубов.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!