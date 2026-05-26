Психолог объяснила, почему возникает привычка вырывать ресницы и брови

Привычка вырывать себе брови и ресницы — это маркер серьезного психологического перенапряжения, в клинической практике называемый трихотилломанией. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог Мария Зуева. Такое поведение, по ее словам, относится к спектру обсессивно-компульсивных расстройств.

«Мозг, не справляясь с высоким уровнем тревоги и рабочей нагрузкой, ищет физический способ сбросить напряжение. Микроболь от вырывания волоска вызывает кратковременный выброс эндорфинов, переключая фокус внимания с душевного дискомфорта на телесные ощущения», — объяснила специалист.

Однако ловушка в том, что за мимолетным облегчением всегда следуют чувство вины, стыд за свой внешний вид и новый виток стресса. Зуева советует в моменты напряжения занимать руки эспандером или кольцом-антистрессом, а также учиться отслеживать триггеры, провоцирующие тягу к ресницам. Но главное — разобраться с первопричинами тревоги, в чем поможет специалист.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина до этого объяснила, почему появляется привычка грызть ногти.

Она отметила, что причиной не всегда становится стресс. Другими возможными факторами могут быть скука, закрепившиеся с детства поведенческие паттерны, стоматологические особенности, а также нехватка железа или цинка.

