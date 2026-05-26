Врач назвала напитки, которые лучше пить вместо кофе в жару

В жаркую погоду следует отказаться от употребления кофе, чтобы не навредить здоровью. Особенно важно сделать это пациентам с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Об этом aif.ru рассказала старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Специалист предупредила, что в жару у людей с гипертонией может повышаться артериальное давление. При таком состоянии необходимо исключить горячий кофе из рациона.

«Также в жару потеря жидкости способствует сгущению крови. И само по себе это уже опасность тромбообразования. А если еще нарушится сердечный ритм, то этот риск становится выше. Поэтому при склонности к учащенному сердцебиению, повышенному артериальному давлению в жару от кофе лучше отказаться и отдать предпочтение прохладительным тонизирующим напиткам», — подчеркнула врач.

Она посоветовала заменить горячий кофе на минеральную воду, компот, морс, квас или газированную воду. Также в жару можно употреблять охлажденный чай без добавления сахара и сладких сиропов.

Тем, кто не может отказаться от употребления кофе, следует запивать каждую чашку стаканом воды такого же объема. Диетолог отметила, что жидкость можно выпить как сразу, так и спустя некоторое время.

Врач-терапевт Назифат Уртенова до этого предупреждала, что кофе может негативно влиять на действие некоторых лекарств, а также провоцировать нежелательные реакции даже при отсутствии прямых противопоказаний. По ее словам, антибиотики из группы фторхинолонов, в числе которых ципрофлоксацин и норфлоксацин, замедляют выведение кофеина из организма.

