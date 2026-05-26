Российских зумеров обвинили в усугублении проблемы дефицита кадров

Российские зумеры усугубляют проблему дефицита кадров из-за того, что предпочитают не работать на других, а открывать свой бизнес. Молодежь ищет альтернативные формы занятости еще со школьной скамьи, в то время как миллениалы с опаской относятся к радикальной смене места работы, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Молодежь сегодня не боится идти в собственный бизнес, они к этому относятся как к естественной части карьерного пути. Ими движет желание больше зарабатывать и свободно распоряжаться временем. Миллениалы сильно долго размышляют, переживают из-за ухода в бизнес, зумеры же, наоборот», — пояснила специалист.

По ее словам, часто молодые люди регистрируют ИП и уходят в платформенную занятость – например, занимаются онлайн-продажами, запускают дизайнерские проекты, работают в сфере программирования. Все это усиливает проблему дефицита кадров, так как рынок труда теряет сотрудников на линейных местах, в том числе в промышленности, продажах и сфере услуг, отметила Лоикова.

В то же время компании часто решают проблему с нехваткой работников и невозможностью пополнить штат тем, что обращаются к предпринимателям с теми или иными задачами, заключила HR-эксперт.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила решить проблему дефицита кадров в России активным трудоустройством людей предпенсионного и пенсионного возрастов, а также робототизацией производства. Кроме того, она предложила повысить индексацию выплат работающим пенсионерам с 3 до 10 ИПК.

Ранее Новак заявил о необходимости заместить около 11 млн работников за пять лет.