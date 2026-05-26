В Госдуме решили побороть дефицит кадров с помощью роботов и пенсионеров

Для решения проблемы с дефицитом кадров российским работодателям нужно активнее трудоустраивать людей предпенсионного возраста и пенсионеров. Также решить вопрос нехватки рабочих рук в будущем помогут роботы – в этом ориентироваться нужно на опыт Китая, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что для россиян предусмотрели повышение пенсии в случае, если человек продолжает работать ещё 5–10 лет по достижении пенсионного возраста. На этом фоне никаких ограничений для пожилых людей в плане трудоустройства быть не должно, убеждена Бессараб. Она также предложила повысить индексацию выплат работающим пенсионерам с 3 до 10 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент).

«Сейчас вопрос стоит о том, что работать необходимо всем. Более того, работодатели ценят работников предпенсионного и пенсионного возраста за ответственность, квалификацию, высокий профессионализм, сосредоточенность на результате работы», ― подчеркнула депутат, добавив, что также пожилые работники полезны тем, что могут делиться с молодыми сотрудниками опытом.

Еще один путь решения проблемы дефицита кадров – это роботизация производства. В пример парламентарий привела Китай, где сегодня работа многих заводов обеспечивается с помощью роботов. Причём это значительно снижает издержки, так как предприятия могут работать в полной темноте, без света и канализации, подчеркнула Бессараб, отметив, что за этим направлением – будущее.

Депутат усомнилась в том, что Россия может столкнуться с серьёзными проблемами из-за демографической ямы, добавив, что сегодня с этой проблемой сталкиваются многие государства – важно лишь искать пути её решения.

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак недавно заявил, что в ближайшие пять лет в России необходимо будет заместить около 11 млн работников в связи с их выходом на пенсию, а дополнительная потребность экономики в работниках к 2030 году составит около 3,1 млн человек. По словам вице-премьера, для решения кадрового вопроса необходимо перераспределить трудовые ресурсы из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики.

