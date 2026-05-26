Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стали известны подробности об убийстве сыном мужчины, которого нашли под Липецком

Shot: найденного в Липецкой области мужчину сын убил с другом
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Липецкой области

В Липецкой области молодой человек, которого подозревают в убийстве отца, мог сделать это с приятелем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 18-летний молодой человек по имени Артем уже некоторое время планировал расправу, для этого он привлек друга.

В день убийства отец заехал за сыном, чтобы забрать сына из общежития домой, но вместе с Артемом в салон автомобиля сел его подельник. В пути они набросились на мужчину, и, когда тот стал сопротивляться, друг Артема выстрелил несколько раз, а сам молодой человек несколько раз ударил мужчину ножом.

Затем машина остановилась. Тело оттащили от дороги на 500 метров, после чего оба юноши отправились по своим делам.

Первым сотрудники правоохранительных органов задержали подельника. Молодой человек утверждал, что был на практике в колледже, но в итоге рассказал обо всем.

«Артема задержали чуть позже – на допросе он заявил, что не раскаивается в убийстве, а, наоборот, расстроен, что придумал такой плохой план, раз его смогли так быстро вычислить», – сообщается в публикации.

Тело мужчины нашли накануне. Изначально предполагалось, что отец пропал с сыном, на их поиски вышли волонтеры, но в последствии прекратили поиски.

Ранее сын убил отца из-за надписи на снегу.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!