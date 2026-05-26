Стали известны подробности об убийстве сыном мужчины, которого нашли под Липецком

В Липецкой области молодой человек, которого подозревают в убийстве отца, мог сделать это с приятелем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 18-летний молодой человек по имени Артем уже некоторое время планировал расправу, для этого он привлек друга.

В день убийства отец заехал за сыном, чтобы забрать сына из общежития домой, но вместе с Артемом в салон автомобиля сел его подельник. В пути они набросились на мужчину, и, когда тот стал сопротивляться, друг Артема выстрелил несколько раз, а сам молодой человек несколько раз ударил мужчину ножом.

Затем машина остановилась. Тело оттащили от дороги на 500 метров, после чего оба юноши отправились по своим делам.

Первым сотрудники правоохранительных органов задержали подельника. Молодой человек утверждал, что был на практике в колледже, но в итоге рассказал обо всем.

«Артема задержали чуть позже – на допросе он заявил, что не раскаивается в убийстве, а, наоборот, расстроен, что придумал такой плохой план, раз его смогли так быстро вычислить», – сообщается в публикации.

Тело мужчины нашли накануне. Изначально предполагалось, что отец пропал с сыном, на их поиски вышли волонтеры, но в последствии прекратили поиски.

