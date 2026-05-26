Россиянам объяснили, что делать, если потерялся в лесу

Людям, которые потерялись в лесу, важно не паниковать и не пытаться бросаться куда-либо хаотично, чтобы не уйти еще дальше. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

«Когда есть связь, нужно позвонить по номеру 112. Если у потерявшегося смартфон, надо постараться передать свои координаты, что даст возможность спасателям добраться быстрее и оказать помощь», – сказал эксперт.

Если позвонить по телефону не получается, он посоветовал постараться прислушаться и зафиксировать технологический звук, например, от железной дороги или проезжей части. После этого стоит двигаться в этом направлении. Щетинин добавил, что пытаться полагаться на ориентиры не стоит, поскольку лес бывает разным. По его словам, лучше всего пользоваться существующими тропинками и брать с собой компас.

Биолог МГУ имени М. В. Ломоносова (кафедра общей экологии и гидробиологии) Вадим Марьинский до этого говорил, что на прогулку в лес следует обязательно надевать штаны, и для верности заправлять их в носки. Также он призвал использовать противоклещевые репелленты. При этом, по его словам, обрабатывать одежду следует строго по инструкции, учитывая, можно ли наносить средство на кожу и сколько оно держится.

Ранее спасатель объяснил, как не потеряться в лесу в летний сезон.