Губернатор сообщил о результатах экспертизы атакованного ВСУ дома в Рязани

Два подъезда многоквартирного дома в Рязани, которые были повреждены в результате атаки украинских дронов 15 мая, подлежат разбору. Об этом в беседе с ТАСС сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Второй дом, к сожалению, хотя внешне выглядит, может быть, даже более целым, но пострадал сильнее», – отметил глава региона.

По словам Малкова, на этой неделе завершилась строительная экспертиза, результаты которой показали, что в результате удара БПЛА пострадали несущие конструкции многоэтажки, поэтому два подъезда этого дома подлежат полному разбору – это около 70 квартир и нежилые помещения.

Малков также сообщил, что после налета был поврежден еще один многоквартирный жилой дом: там осыпался фасад пяти этажей.

«Работы по восстановлению идут уже полным ходом. <...>не больше десяти дней, максимум двух недель, мы все работы там уже завершим», — губернатор.

15 мая в Рязани в результате массированной беспилотной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки дрона также упали на территории предприятия. После этого в городе прошел «черный дождь». По последним данным, 12 человек пострадали, пятеро получили травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее семьям пострадавших от атаки БПЛА в Рязани пообещали денежные выплаты.

 
