В черте города Свердловской области заметили медведя

В единую дежурно-диспетчерскую службу Краснотурьинска поступило сообщение, что в районе городской больницы и стадиона «Маяк» обнаружен медведь. Об этом сообщил глава города Александр Устинов в своем Telegram-канале.

«Воздержитесь от посещения леса в этом районе», — написал Устинов.

Глава города также предупредил, что при встрече с медведем нельзя провоцировать его криком и излишней суетой, а также бежать или, наоборот, приближаться для эффектного фото. Он напомнил, что медведь — это дикий, быстрый и опасный зверь, а его реакция на человека зависит от поведения самого человека.

До этого Telegram-канал «ЧП ХМАО Югра» писал, что в Сургуте два медведя вышли на дорогу. Хищники стояли на обочине и не пытались скрыться в лесу даже при приближении автомобилей. В конце апреля сообщалось, что три медведя пробежали по проезжей части в Иркутской области. На видео, снятом очевидцами, видно, как животные останавливаются, смотрят на машину, а затем продолжают бежать.

Ранее медведь оккупировал гостиницу в Японии.