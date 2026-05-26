Россияне назвали рабочие профессии достойным вариантом для развития карьеры

Rambler&Co: 39% россиян выбирают технические специальности в вузах
Более трети россиян (39%) выбирают технические специальности в вузах, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 18% после школы выбирают колледж или техникум, чтобы получить рабочую профессию, 15% предпочитают научные специальности в университете, 9% — любую специальность в колледже, 7% — «офисные» направления, а еще 5% — гуманитарные и творческие специальности.

В ходе опроса 34% назвали рабочие профессии достойным вариантом для развития карьеры, 22% — практичным путем, еще 22% назвали это запасным вариантом, а оставшиеся 22% — временным решением.

По данным опроса, 37% россиян считают, что в ближайшем будущем рабочие специальности будут приносить больше денег, 31% назвали важным получение универсальных навыков, 23% выбрали ИТ-специальности, а еще 9% — профессии, связанные с контактами с людьми.

Что касается высшего образования, 40% респондентов заявили, что это необходимая ступень в жизни, 25% — считают его переоцененным решением, 20% считают это важным, но не обязательным шагом, а еще 15% назвали высшее образование «галочкой» в резюме.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 14 по 21 мая 2026 года. Всего в нем приняли участие 4 230 интернет-пользователей.

 
