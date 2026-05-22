Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Диетолог рассказал, как приготовить самую полезную окрошку

Диетолог Поляков: самой полезной окрошкой будет блюдо на кефире
Shutterstock

Наиболее полезным вариантом окрошки будет блюдо на основе кисломолочных продуктов или минеральных напитков без добавления сахара. Об этом aif.ru рассказал диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков.

«Самый полезный вариант — это окрошка на кефире или домашнем квасе без сахара. Также хорошая версия получается на тане или айране, это дает пробиотический эффект. Из белка оптимальны курица, индейка, говядина или язык», — объяснил специалист.

Диетолог также посоветовал увеличить количество овощей и зелени в блюде. Кроме того, при приготовлении окрошки рекомендуется использовать слегка недоваренный картофель, а майонез и жирную сметану заменить на натуральный йогурт.

По словам эксперта, не менее важно добавлять небольшое количество соли, чтобы не спровоцировать задержку жидкости в организме.

Клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог, диетолог Ольга Ромашина до этого говорила, что окрошка считается полезным блюдом, в котором содержатся витамины С (необходим для укрепления иммунитета), группы К (важны для контроля свертываемости крови и укрепления костной ткани), В (нужны для работы нервной системы и клеток), А (необходимы для зрения, иммунитета, кожи), а также калий, магний, натрий, фосфор и железо. При этом, по словам специалиста, здоровому взрослому человеку за один раз можно съедать до 250-400 граммов окрошки.

Ранее врач рассказала, как изменить рацион питания в жару.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!