Диетолог рассказал, как приготовить самую полезную окрошку

Наиболее полезным вариантом окрошки будет блюдо на основе кисломолочных продуктов или минеральных напитков без добавления сахара. Об этом aif.ru рассказал диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков.

«Самый полезный вариант — это окрошка на кефире или домашнем квасе без сахара. Также хорошая версия получается на тане или айране, это дает пробиотический эффект. Из белка оптимальны курица, индейка, говядина или язык», — объяснил специалист.

Диетолог также посоветовал увеличить количество овощей и зелени в блюде. Кроме того, при приготовлении окрошки рекомендуется использовать слегка недоваренный картофель, а майонез и жирную сметану заменить на натуральный йогурт.

По словам эксперта, не менее важно добавлять небольшое количество соли, чтобы не спровоцировать задержку жидкости в организме.

Клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог, диетолог Ольга Ромашина до этого говорила, что окрошка считается полезным блюдом, в котором содержатся витамины С (необходим для укрепления иммунитета), группы К (важны для контроля свертываемости крови и укрепления костной ткани), В (нужны для работы нервной системы и клеток), А (необходимы для зрения, иммунитета, кожи), а также калий, магний, натрий, фосфор и железо. При этом, по словам специалиста, здоровому взрослому человеку за один раз можно съедать до 250-400 граммов окрошки.

