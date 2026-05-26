Силовики задержали серийных похитителей икон

Полиция задержала похитителей икон из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. У злоумышленников изъяли похищенное на сумму около полумиллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации следователей, фигуранты тщательно готовились к каждому ограблению: они выбирали объект и вели наблюдение, чтобы определить способ проникновения, а также заранее готовили пути отхода с места кражи.

Задержанными оказались ранее судимые жители Ярославской области, одного из которых поймали в Москве, другого — в Ярославле. Обнаруженные у фигурантов иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях, добавила Волк.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Силовики полагают, что фигуранты могут быть причастны к совершению еще четырех аналогичных краж.

До этого в Подмосковье полицейские арестовали двух местных жителей за похищение ящика для сбора пожертвований из здания АЗС. В МВД уточнили, что ограбление попало на все камеры наблюдения, поэтому полицейские быстро установили личности и местонахождение грабителей. Похищенный ими ящик был обнаружен недалеко от места совершения преступления, а деньги, которые находились внутри, грабители успели потратить на личные нужды.

Ранее в Башкирии мужчина обкрадывал храмы ради еды и спиртного.

 
