Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянин обносил храмы ради еды и спиртного, а потом приходил обратно ставить свечки

В Башкирии 67-летний мужчина обносил храмы ради алкоголя и еды, а потом приходил обратно ставить свечки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Серия краж произошла в храмах Уфы. Первая произошла в часовне на улице Тухвата Янаби. Злоумышленник отжал пластиковое окно и вынес ящик для подаяний, попутно прихватив с собой чужой телефон. Через несколько дней он наведался в церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Там он разбил витраж ломом и снова скрылся с наличностью.

Орудовал вор на территории нескольких районов столицы. Украденное он тратил на еду и спиртные напитки. Когда его поймали и допросили выяснилось, что после удачных налетов мужчина иногда возвращался в ограбленные храмы, ставил там свечки и даже жертвовал небольшие суммы.

Правоохранители также установили, что задержанный причастен к краже кошелька в кафе и попытке обчистить храм в Октябрьском. Сейчас он заключен под стражу. Возбуждены уголовные дела.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
