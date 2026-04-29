Россиянин обносил храмы ради еды и спиртного, а потом приходил обратно ставить свечки

В Башкирии 67-летний мужчина обносил храмы ради алкоголя и еды, а потом приходил обратно ставить свечки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Серия краж произошла в храмах Уфы. Первая произошла в часовне на улице Тухвата Янаби. Злоумышленник отжал пластиковое окно и вынес ящик для подаяний, попутно прихватив с собой чужой телефон. Через несколько дней он наведался в церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Там он разбил витраж ломом и снова скрылся с наличностью.

Орудовал вор на территории нескольких районов столицы. Украденное он тратил на еду и спиртные напитки. Когда его поймали и допросили выяснилось, что после удачных налетов мужчина иногда возвращался в ограбленные храмы, ставил там свечки и даже жертвовал небольшие суммы.

Правоохранители также установили, что задержанный причастен к краже кошелька в кафе и попытке обчистить храм в Октябрьском. Сейчас он заключен под стражу. Возбуждены уголовные дела.

