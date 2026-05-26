Россиянам назвали три способа получить пенсионные накопления

По закону в России предусмотрены три способа выплат пенсионных накоплений застрахованному гражданину. Средства переводятся как срочная пенсионная выплата, единовременная выплата либо в форме накопительной пенсии, объяснил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Чтобы получить выплату пенсионных накоплений нужно соблюсти ряд условий. В частности, такое право предоставляется людям при достижении пенсионного возраста, установленного на 2018 год, то есть в 55-летнем возрасте для женщин и в 60-летнем возрасте для мужчин. Размер пенсии вычисляется с помощью соотношения накоплений к периоду выплаты, причем назначается накопительная пенсия пожизненно, подчеркнул экономист.

Единовременно получить все пенсионные накопления можно, если сумма будет меньше 439 776 рублей.

«Если у гражданина объем сформированных пенсионных накоплений к моменту обращения за назначением накопительной пенсии меньше или равен указанной выше сумме, то будет назначена единовременная выплата в сумме сформированных пенсионных накоплений», — отметил Балынин.

Что касается срочной пенсионной выплаты, то ее размер зависит от соотношения суммы накоплений к количеству месяцев получения на выбор гражданина – от 120 и более. Выплата начисляется в течение выбранного человеком периода, по истечении которого прекращается.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» Балынин сообщил, что россияне могут получить доплату к пенсии в размере до 9,5 тыс. рублей в месяц при наличии иждивенцев — например, несовершеннолетних детей или молодых людей в возрасте до 23 лет, если они учатся очно в школе, колледже, вузе или иностранной образовательной организации. Кроме того, право сохраняется за выпускниками школ до 1 сентября того года, в котором они завершили обучение. Если ребенок стал инвалидом до 18 лет, он относится к этой категории и после достижения совершеннолетия, уточнил эксперт.

В Госдуме ранее напомнили об изменении пенсии при переезде в другой регион.

 
