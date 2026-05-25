В Госдуме напомнили об изменении пенсии при переезде в другой регион

Депутат Гаврилов: переезд в другой регион требует перерасчета пенсионных выплат
Россиянам при переезде в другой регион важно оформить заявление о доставке пенсии на новый адрес и проставить отметку о запросе выплатного дела для постановки на учет. В разных субъектах размеры выплат могут отличаться, так как на это влияет прожиточный минимум и соцдоплаты, рассказал RT глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Заявление подается на «Госуслугах» либо очно в Соцфонде или МФЦ. Постановка на учет обычно длится не дольше двух рабочих дней.

«Страховая часть, начисленная за стаж и пенсионные коэффициенты, остается прежней. Однако часть надбавок привязана к территории, — пояснил депутат. — При выезде из районов Крайнего Севера и приравненных местностей районный коэффициент к фиксированной выплате перестает применяться».

Так, фиксированная выплата за северный стаж в размере 50% при работе в течение 15 лет на севере или 30% при 20 годах работы в приравненных территориях сохраняется по всей стране, подчеркнул Гаврилов. Кроме того, сохраняется сельская надбавка размером 25% при работе в течение 30 лет в сельхозотрасли – даже при переезде пенсионера она учитывается.

Сильнее всего на размер выплат влияет прожиточный минимум в каждом конкретном регионе. Так, например, в Тамбовской и Липецкой областях его размер установлен на уровне 13 518 рублей, в столице – 18 971 рубль, а, к примеру, на Чукотке это 42 511 рублей. Если человек переезжает из северного или столичного региона в среднюю полосу, то соцдоплата уменьшится, а в обратной ситуации – увеличится. Плюс прекратятся выплаты, предусмотренные местными льготами – например, доплаты по ЖКУ, проезду и так далее – это связано с тем, что они финансируются из местного бюджета региона, заключил парламентарий.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что несколько категорий граждан получат прибавку к пенсии с 1 июня. В частности, повышение выплат коснется пенсионеров, которым в мае исполнилось 80 лет, граждан с установленной первой группой инвалидности, пенсионеров с нетрудоспособными иждивенцами, а также жителей сел с длительным стажем работы.

Кроме того, повышение выплат получат пенсионеры, подавшие в мае заявление о перерасчете из-за появления нетрудоспособных иждивенцев. Еще одна прибавка ждет неработающих пенсионеров, которые живут в селах и имеют не менее 30 лет стажа по профессиям из перечня правительства РФ.

Ранее россиянам сообщили о расширении перечня учитываемого стажа для пенсии.

 
