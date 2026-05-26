Психолог ответила, может ли спорт вылечить депрессию

Вылечить клиническую депрессию с помощью физической активности не получится, она сработает только для борьбы с подавленным состоянием. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

«Клиническую депрессию спортом вылечить невозможно. Но как вспомогательный инструмент он работает: после интенсивной физической нагрузки в организме вырабатываются гормоны удовольствия, и состояние действительно улучшается. Однако нельзя утверждать, что человек с клинической депрессией сможет вылечиться, просто начав ходить в спортзал», — отметила Абравитова.

По ее словам, эффективность спортивных тренировок при этом будет зависеть от того, может ли человек концентрироваться на текущем моменте. Так, если он продолжит анализировать мысли во время занятий, польза для психического состояния снизится. При этом в целом нагрузки помогут бороться со стрессом и будут выступать методом профилактики многих негативных состояний.

Сооснователь сквош-клуба City Squash Александр Меркулов до этого заявил «Газете.Ru», что на фоне роста тревожности и усталости у россиян спорт все чаще становится не только способом поддерживать физическую форму, но и инструментом эмоционального восстановления. По словам эксперта, при накопившемся раздражении людям чаще подходят более интенсивные форматы — бокс, единоборства, силовые тренировки, функциональный тренинг.

