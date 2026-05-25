Психолог предупредила о серьезной опасности стресса на работе

Хронический стресс на работе может сократить продолжительность жизни, при этом кратковременное напряжение не несет фатальной угрозы для здорового организма. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

По ее словам, регулярные перегрузки переводят тело в режим самоуничтожения и запускают процессы ускоренного старения.

«Стресс может влиять на продолжительность жизни и безусловно ее укорачивает. Особенно дистресс — хронический стресс. А вот разовый стресс сильно не вредит здоровью, потому что он мобилизует силы организма. Это эволюционный механизм, который призван помочь человеку спасаться, драться за свою жизнь или сделать что-то для выживания», — пояснила Леонова.

Она призвала не игнорировать накопленное напряжение, чтобы избежать тяжелых последствий для ментального и физического здоровья. Для борьбы с ним она посоветовала научиться грамотно переходить в стадию релаксации.

Клинический психолог Дарья Сальникова до этого говорила, что снять стресс на работе помогут специальные упражнения. При этом наиболее эффективным способом избавиться от напряжения будет коллективная практика. Специалист напомнила, что существуют стандартные индивидуальные способы снять стресс, такие как прогулка на свежем воздухе, дыхательные упражнения, ходьба по офису и другая физическая нагрузка.

Ранее онколог объяснила, может ли стресс привести к раку.

 
