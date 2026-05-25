Россиянам рассказали, какие виды спорта помогают быстрее снять стресс

На фоне роста тревожности и усталости у россиян спорт все чаще становится не только способом поддерживать физическую форму, но и инструментом эмоционального восстановления, заявил «Газете.Ru» сооснователь сквош-клуба City Squash Александр Меркулов. Он рассказал, какие виды активности подходят для того, чтобы выплеснуть напряжение, успокоиться и восстановить дыхание, переключиться через игру и общение.

«Физическая активность помогает снизить уровень напряжения за счет выработки эндорфинов. Но универсального вида спорта, который одинаково подходит всем, не существует. Выбор зависит от того, как именно человек переживает стресс и какой формат восстановления ему нужен», — объяснил Меркулов.

По словам эксперта, при накопившемся раздражении людям чаще подходят более интенсивные форматы — бокс, единоборства, силовые тренировки, функциональный тренинг. Они дают выраженную физическую нагрузку и помогают снять мышечное напряжение. Для тех, кто, наоборот, сталкивается с переутомлением, перегрузкой и нарушением концентрации, лучше работают более спокойные практики — плавание, йога, пилатес, растяжка или длительные прогулки.

Иначе влияют на людей игровые виды спорта. Они подходят тем, кому важно не только нагрузить тело, но и быстро переключить внимание с рабочих задач. К таким форматам относятся футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, теннис, падел, бадминтон и сквош.

«Игровые виды спорта помогают за счет вовлечения в процесс. Когда человек следит за мячом, соперником, счетом и постоянно принимает быстрые решения, у него меньше пространства для прокручивания рабочих мыслей. Поэтому эмоциональная разгрузка может наступать быстрее, чем при монотонной тренировке», — отметил Меркулов.

При этом командные виды спорта, по его мнению, лучше подходят тем, кому важны общение, чувство принадлежности к группе и регулярный совместный формат. Такой спорт помогает развивать дисциплину, ответственность и коммуникацию, поэтому футбол, баскетбол и хоккей остаются популярными как среди взрослых, так и среди детей.

