Пожар унес жизнь троих детей и жены погибшего участника СВО

Отец троих детей, чьи жизни унес пожар в селе Юрьевка Омской области, погиб в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В СК не уточнили, в каком именно подразделении служил мужчина и при каких обстоятельствах погиб. Однако региональному агентству «СуперОмск» стало известно, что россиянина не стало еще в прошлом году при исполнении служебного долга.

Следственный комитет сообщил о пожаре в частном доме в омской селе Юрьевка 26 мая. Площадь возгорания составила 67 квадратных метров.

По данным ведомства, спасти не удалось шесть человек — двух взрослых и четырех детей. Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка дома, ее годовалый сын и две дочери двух и пяти лет. Кроме того, не выжила 35-летняя подруга девушки с 14-летним сыном. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты СК. Для установления обстоятельств происшествия опрашивают соседей и осматривают сгоревший дом. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки на веранде.

Ранее многодетная мать отправилась в зону СВО, оставив шестерых детей.

 
