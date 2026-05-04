Многодетная мать отправилась в зону СВО, оставив шестерых детей

45-летняя россиянка Виктория Горбанева отправилась служить медсестрой в зону специальной военной операции (СВО). Дома она оставила шестерых детей, которых воспитывает одна, пишет RG.ru.

Женщина работала в городской больнице и фельдшерско-акушерском пункте. На передовую она попала через организацию «Медики в погонах». Виктория прошла подготовку на полигоне, освоив автомат и научившись оказывать медицинскую помощь в боевых действиях. Ей присвоили позывной «Солнце».

После подготовки медсестру отправили на службу в так называемый стабилизационный пункт в двух километрах от линии боевого соприкосновения. Здесь оказывают первичную помощь раненым. Виктория фиксировала время наложения жгутов и доставки раненых в госпиталь.

Связь с детьми женщина держала через сообщения. Они отправляли ей на передовую вязаные игрушки и сладости. На Пасху медсестра вернулась домой к семье. Теперь помогает сыну собраться в армию. Если понадобится — готова снова поехать на службу.

До этого родители девяти детей ушли на СВО добровольцами. Оба супруга с 2023 года служат в зоне спецоперации: она — начальником медицинской службы, ее муж — штурмовиком. Когда пара подписала контракты, младшие дети остались под присмотром старшей дочери и ее мужа.

Ранее на Урале бывший бьюти-мастер подписала контракт на СВО, чтобы спасти сына.

 
