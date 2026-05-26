В Омской области возбудили дело о гибели шести человек при пожаре в частном доме

СК России: двое взрослых и четыре ребенка погибли при пожаре в доме под Омском

Шесть человек — двое взрослых и четыре ребенка — погибли в результате пожара в частном доме в Омской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, трагедия произошла в селе Юрьевка.

«Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном», — рассказали в ведомстве.

На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты СК. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают соседей и осматривают сгоревшее здание.

«В ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики», — говорится в заявлении.

25 мая в Павловском Посаде в Московской области загорелся дачный дом. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела пяти человек — троих взрослых и двух детей. В связи с этим следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как рассказали в прокуратуре региона, погибшие дети — мальчик и девочка — родились в 2014 и 2019 годах соответственно.

Ранее в Ханты-Мансийске полицейский спас 10-летнюю девочку из горящего дома.