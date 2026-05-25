Врач предупредила о рисках, связанных с белковой диетой

Белковая диета может навредить организму, спровоцировать токсические процессы и создавать избыточную нагрузку на почки. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт и член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

«Частично белок выводится почками, и избыточная белковая нагрузка может привести к развитию хронических заболеваний почек, особенно при наличии предрасположенности — нефритов в анамнезе или мочекаменной болезни. Кроме того, физиологически организм человека может усвоить не более 120 г белка — это его потолок. При активных физических нагрузках эта цифра возрастает до 130–140 г», — пояснила Белоусова.

По ее словам, неусвоенный белок попадает в кишечник, что в условиях распространенного дисбактериоза создает предпосылки для гниения и образования токсичного аммиака. При сбое в организме возникает самоинтоксикация организма, что особенно опасно для головного мозга.

Врач также призвала уделять внимание источнику белка и стараться получать его не из снеков, а из правильно выстроенного рациона, куда будут входить бобовые и натуральные животные продукты.

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде до этого показали, что диета с высоким содержанием определенных белков может резко снижать способность возбудителя холеры заражать кишечник. В экспериментах на мышах ученые сравнили влияние разных типов питания — с преобладанием жиров, углеводов и белков — на колонизацию кишечника холерным вибрионом.

