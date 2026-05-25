Гастроэнтеролог рассказала, кому противопоказана растительная диета

Особенно осторожными при смене рациона и переходу к растительной диете необходимо быть пациентам с синдромом раздраженного кишечника и воспалительными заболеваниями ЖКТ. Об этом газете «Известия» рассказала гастроэнтеролог Юлия Красная.

По словам специалиста, чрезмерное количество продуктов, богатых ферментируемыми углеводами, в рационе может вызвать сильные боли и нарушения стула. При этом значительное снижение животных продуктов становится причиной дефицита белка и анемии у пожилых людей, детей, спортсменов, а также беременных и кормящих женщин.

Эксперт подчеркнула, что умеренное вздутие живота при адаптации в большинстве случаев не указывает на опасные состояния.

«Если появляется кровь в стуле, выраженная боль, диарея, необъяснимая потеря веса, лихорадка, а тем более при сохранении/нарастании их в течение нескольких недель, точно необходима консультация врача», — предупредила она.

Гастроэнтеролог объяснила, что для безопасного перехода к такой диете важно постепенное увеличение количества растительной пищи в рационе. При этом следует пить достаточное количество жидкости и учитывать индивидуальную переносимость продуктов.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что главным преимуществом «библейской диеты» является отказ от ультрапереработанной пищи, консервантов и добавленного сахара. По ее словам, в рацион при этом включаются злаковые, фрукты, овощи, оливковое масло, рыба и нежирные сорта мяса.

