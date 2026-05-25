Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Гастроэнтеролог рассказала, кому противопоказана растительная диета

Врач Красная: растительная диета запрещена при воспалительных заболеваниях ЖКТ
Shutterstock

Особенно осторожными при смене рациона и переходу к растительной диете необходимо быть пациентам с синдромом раздраженного кишечника и воспалительными заболеваниями ЖКТ. Об этом газете «Известия» рассказала гастроэнтеролог Юлия Красная.

По словам специалиста, чрезмерное количество продуктов, богатых ферментируемыми углеводами, в рационе может вызвать сильные боли и нарушения стула. При этом значительное снижение животных продуктов становится причиной дефицита белка и анемии у пожилых людей, детей, спортсменов, а также беременных и кормящих женщин.

Эксперт подчеркнула, что умеренное вздутие живота при адаптации в большинстве случаев не указывает на опасные состояния.

«Если появляется кровь в стуле, выраженная боль, диарея, необъяснимая потеря веса, лихорадка, а тем более при сохранении/нарастании их в течение нескольких недель, точно необходима консультация врача», — предупредила она.

Гастроэнтеролог объяснила, что для безопасного перехода к такой диете важно постепенное увеличение количества растительной пищи в рационе. При этом следует пить достаточное количество жидкости и учитывать индивидуальную переносимость продуктов.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что главным преимуществом «библейской диеты» является отказ от ультрапереработанной пищи, консервантов и добавленного сахара. По ее словам, в рацион при этом включаются злаковые, фрукты, овощи, оливковое масло, рыба и нежирные сорта мяса.

Ранее врач предупредила о рисках, связанных с белковой диетой.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!