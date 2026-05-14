Психолог раскритиковала идею платить школьникам по 100 тыс. за высокие баллы на ЕГЭ

В Подмосковье школьники теперь будут получать 100 тысяч рублей за высокие баллы ЕГЭ. Однако, как заявила в беседе с «Газетой.Ru» психолог службы психологической поддержки онлайн-школы ЕГЭLand Алиса Токарева, такая инициатива может выглядеть привлекательной для государства, родителей и самих выпускников, но с точки зрения детской психологии последствия могут быть неоднозначными.

По словам психолога, на короткой дистанции такая мера способна сработать. Подросток может начать больше заниматься, если понимает, что за высокий результат получит крупную сумму. Это пример внешней материальной мотивации. Проблема в том, что она способна вытеснять внутреннюю: интерес к знаниям, желание поступить в вуз, разобраться в предмете и развиваться.

«Если ребенок учится ради денег, а не ради результата в долгосрочном смысле, мотивация становится хрупкой. Как только он понимает, что не дотягивает до нужного балла, стимул может резко исчезнуть. Для тревожных детей и перфекционистов это особенно рискованно: экзамен начинает восприниматься не только как проверка знаний, но и как ситуация, где можно «потерять» крупную сумму», — объяснила она.

Возможный плюс инициативы — финансовая поддержка семьи. Если выпускник действительно сам набрал 100 баллов, деньги могут помочь при переезде в другой город, поступлении или первом взносе за платное обучение. Для подростков с низкой внутренней мотивацией выплата может стать временным толчком начать готовиться.

Но минусов эксперт видит больше.

«Во-первых, растет тревожность и страх ошибки. Разница между 97 и 100 баллами может восприниматься гораздо болезненнее, если за ней стоит денежная выплата. Во-вторых, может усилиться неравенство: дети из семей, которые могут оплатить репетиторов или курсы, изначально имеют больше шансов претендовать на такой результат», — считает Токарева.

Есть и риск для школ.

«Учителя могут начать концентрироваться на сильных учениках, которые потенциально способны получить 100 баллов, и меньше внимания уделять средним и слабым. Тогда подготовка станет не про системные знания, а про натаскивание ограниченной группы на максимальный результат», — предполагает эксперт.

Психолог не исключает, что другие регионы могут перенять инициативу, если увидят рост баллов и поступлений в престижные вузы. Однако массовое внедрение подобных выплат может превратить ЕГЭ в «охоту за деньгами» и усилить психологическое давление на подростков.

Более устойчивым решением эксперт считает вложения в качественную бесплатную подготовку и психологическую поддержку школьников. Это помогло бы не отдельным стобалльникам, а большему числу выпускников.

