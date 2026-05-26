Россияне разошлись во мнении о будущем клонирования людей

ВЦИОМ: 30% россиян поддержали пересадку мозга в тело клона для продления жизни
Creative Lab/Shutterstock/FOTODOM

Запрет клонирования людей поддержали 42% россиян. В свою очередь почти каждый третий (30%) заявил, что надо не запрещать, но ограничивать создание копий человека, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

В то же время 15% респондентов считают, что клонирование не надо ни запрещать, ни ограничивать. 13% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Те, кто поддержал запрет клонирования, объяснил свой выбор тем, что эта процедура нарушает естественный порядок вещей и божьей воли. Кроме того, респонденты считают, что создание копий человека может повлечь за собой негативные последствия для человечества. Респонденты, подержавшие клонирование, указали на необходимость развития науки и технологического прогресса.

Также россияне поделились своей точкой зрения о пересадке мозга человека в молодое тело-клон для продления жизни. 30% респондентов сочли эту инициативу полностью приемлемой. 80% также считают допустимым создание копий человеческих клеток и тканей для выращивания органов для трансплантации. Более половины россиян (51%) признались, что воспользовались бы такой технологией, чтобы спасти свою жизнь или своих близких.

Клонирование — это задача нетривиальная, но возможная. За всю историю ученые клонировали более 20 видов животных, в том числе верблюда, обезьян, волков, хорьков, буйвола и многих других. А ровно 25 лет назад, всего через три года после появления на свет знаменитой овечки Долли, английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиньи. Более того, исследователи даже пытались клонировать человека, однако полученный эмбрион пришлось уничтожить. Подробнее о том, каких именно животных клонировали ученые, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американка потратила около 50 тысяч долларов на клонирование пса.

 
