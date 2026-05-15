Пятилетний ребенок потерялся во время прогулки с отцом и провел в лесу трое суток

В Румынии нашли пятилетнего мальчика, который трое суток провел в лесу. Об этом сообщает Digi24.ro.

Маленький Алекс пропал в понедельник, когда пошел в лес вместе с отцом в районе Нижнего Себешу. В четверг ребенка обнаружили в труднодоступном месте примерно в 2 км от точки пропажи с помощью вертолета. Поиск вели сотни волонтеров, осматривая реки и леса, а также домашние хозяйства.

Алекс был найден мокрым, с признаками переохлаждения. Спасатели оказали ему первую помощь на месте: надели теплую одежду, дали воду, банан и шоколад, после чего уставший мальчик впервые улыбнулся.

Ребенок был госпитализирован в педиатрическую больницу в Сибиу, где пробудет несколько дней. По словам врачей, его состояние хорошее, но диагностирована пневмония. Алекс получает лечение и находится под тщательным наблюдением.

Ранее девочка из Якутии рассказала, как 12 дней выживала одна в тайге.