Раскрыта формула идеального завтрака для психического благополучия

Биохимик Джесси Инчауспе в интервью для колумбийского издания El Tiempo назвала идеальный завтрак для ясности ума и психического благополучия в течение всего дня.

По ее словам, первый прием пищи должен быть таким, чтобы после него не произошло резкого скачка уровня глюкозы в крови. В противном случае человек будет более импульсивный и перегруженный, что сделает принятие важных решений более сложным и стрессовым процессом. Подобное состояние может вызвать сладкий завтрак, отметила эксперт.

Чтобы чувствовать себя хорошо в течение всего дня, завтрак должен состоять из белков и жиров. Тогда сахар стабилизируется, что приведет к устойчивому притоку энергии. Кроме того, важен порядок приема продуктов. Если начать с клетчатки, например, овощей, перейти к белкам и жирам, а углеводы оставить на потом, то скачок уровня глюкозы будет более плавным, сообщила Инчауспе.

До этого специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева предупредила о вреде однообразного питания. Она объяснила, что организм не ломается мгновенно, у него есть мощные адаптационные механизмы. Поначалу он справляется с нагрузкой, переваривая одни и те же продукты с помощью ограниченного набора ферментов, но со временем этот ресурс может истощиться. По словам диетолога, если изо дня в день есть то же самое, то со временем может появиться вздутие живота, кожные высыпания, хроническая усталость и снизиться иммунитет. В связи с этим эксперт рекомендует не есть один и тот же продукт чаще двух раз в неделю.

