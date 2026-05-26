Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Раскрыта формула идеального завтрака для психического благополучия

Биохимик Инчауспе: сладкий завтрак может вызвать упадок сил и перегрузку
zefirchik06/Shutterstock/FOTODOM

Биохимик Джесси Инчауспе в интервью для колумбийского издания El Tiempo назвала идеальный завтрак для ясности ума и психического благополучия в течение всего дня.

По ее словам, первый прием пищи должен быть таким, чтобы после него не произошло резкого скачка уровня глюкозы в крови. В противном случае человек будет более импульсивный и перегруженный, что сделает принятие важных решений более сложным и стрессовым процессом. Подобное состояние может вызвать сладкий завтрак, отметила эксперт.

Чтобы чувствовать себя хорошо в течение всего дня, завтрак должен состоять из белков и жиров. Тогда сахар стабилизируется, что приведет к устойчивому притоку энергии. Кроме того, важен порядок приема продуктов. Если начать с клетчатки, например, овощей, перейти к белкам и жирам, а углеводы оставить на потом, то скачок уровня глюкозы будет более плавным, сообщила Инчауспе.

До этого специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева предупредила о вреде однообразного питания. Она объяснила, что организм не ломается мгновенно, у него есть мощные адаптационные механизмы. Поначалу он справляется с нагрузкой, переваривая одни и те же продукты с помощью ограниченного набора ферментов, но со временем этот ресурс может истощиться. По словам диетолога, если изо дня в день есть то же самое, то со временем может появиться вздутие живота, кожные высыпания, хроническая усталость и снизиться иммунитет. В связи с этим эксперт рекомендует не есть один и тот же продукт чаще двух раз в неделю.

Ранее врач предупредила о скрытой опасности низкокалорийных продуктов.

 
Теперь вы знаете
Мощные паводки на юге России, вспышка тяжелой инфекции и длинный отпуск. Что нового к утру 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!