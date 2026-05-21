Врач предупредила о скрытой опасности низкокалорийных продуктов

Низкокалорийные продукты являются уловкой маркетологов и не помогают похудеть на самом деле. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль.

По ее словам, они рассчитаны на людей, которые пытаются контролировать количество съедаемого сахара в рационе и хотят похудеть. При этом за маркировками «без сахара» или «низкокалорийный» часто скрываются составы, которые не являются натуральными. Врач предупредила, что такая еда может провоцировать не только отклонения в метаболизме, но и другие системные расстройства. В них могут содержаться концентрированные искусственные добавки, способные негативно влиять на органы пищеварения.

«И, к сожалению, такие продукты, особенно в ежедневном рационе, могут привести к различным нарушениям, потому что… сахар заменяется различные синтетические вещества, экстракты, концентраты, которые из-за своего именно концентрированного состояния способны оказывать вред нашему организму», — добавила Дюваль.

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов до этого говорил, что для того чтобы готовая еда из курьерской доставки не только экономила время, но и не наносила урон по здоровью, при выборе ее важно соблюдать ряд базовых правил. По словам специалиста, хорошая готовая еда должна соответствовать правилу тарелки. В них должно быть 50% овощей, 25% белков и 25% сложных углеводов. Кроме того, такие блюда должны быть нормального объема. Врач объяснил, что «минималистичные» порции не насыщают организм.

