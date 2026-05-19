Россиянам рассказали, чем чревато однообразное питание

Врач Королева: один и тот же продукт стоит употреблять только дважды в неделю

Многие люди годами придерживаются выбранной системы питания, считая ее идеальной, тем более, если организм функционирует нормально. Однако отсутствие симптомов сегодня не гарантирует их отсутствия завтра. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

По ее словам, внезапное вздутие, кожные высыпания, снижение иммунитета или хроническая усталость могут оказаться отсроченной реакцией на слишком долгое однообразие в тарелке, особенно в самый важный прием пищи — завтрак.

«Чтобы составлять рацион, нужно изучить организм, обратиться к специалисту, посмотреть все особенности, противопоказания», — сказала Королева.

Она объяснила, что организм не ломается мгновенно, у него есть мощные адаптационные механизмы. Поначалу он справляется с нагрузкой, переваривая одни и те же продукты с помощью ограниченного набора ферментов, но со временем этот ресурс может истощиться. Эксперт рекомендует не повторять один и тот же продукт чаще двух раз в неделю.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова до этого говорила, что сочетания даже полезных продуктов могут плохо усваиваться и оказаться опасными для здоровья.

Она отметила, что сочетания некоторых продуктов, снижающих пользу друг друга, оказывают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. В качестве примера она привела черный чай с молоком. В первом содержатся антиоксиданты-катехины, полезные для сердечно-сосудистой системы, однако молочный белок казеин способен связывать эти вещества и снижать их усвоение.

