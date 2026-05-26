Синоптик рассказал о погоде в Москве в июне

Температура воздуха в Москве в начале июня будет находиться в пределах +17...+22°C, в этот период в столице ожидаются дожди. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, к середине первого летнего месяца может потеплеть до +20–25°C. Однако в третьей декаде синоптик допустил краткосрочное понижение температуры до +15–20°C.

К концу месяца показатели вновь поднимутся и будут составлять +25–30°C — с такой жаркой погодой Москва вступит в начало июля, заключил Ильин.

Накануне Александр Ильин говорил, что в последние дни мая в столичном регионе высока вероятность выпадения снега. По его словам, такая ситуация может сложиться в некоторых районах области, в которых на фоне общего похолодания возможны небольшие снежные осадки. Синоптик отметил, что снег будет смешиваться с дождем и быстро таять, не достигая земли.

Он добавил, что на текущей неделе в регионе среднесуточные температуры будут на шесть-семь градусов ниже нормы, что вызвано влиянием полярно-арктического циклона, находящегося сейчас над Архангельской областью. Во вторник, 26 мая столбики термометров опустятся до 12-17 градусов в области.

Ранее синоптик объяснил, хорошо ли для России сокращение зимы.