В Москве пропал известный стример, его ищут уже неделю

В Москве блогер Insider ушел на встречу и не вернулся. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, 18 мая Иван (настоящее имя стримера) отправился на встречу. После мероприятия он должен был улететь в Сербию, но по неизвестной причине пропал.

Блогер уже неделю не выходит на связь, его активно ищут родственники.

Мужчина ведет стримы с 2017-го года. Его аудитория исчисляется десятками тысяч человек.

До этого в Красноярском крае возобновили поиски Усольцевых. Семья из трех человек приехала в регион ради похода, но во время отдыха перестала выходить на связь.

После их исчезновения были организованы одни из самых масштабных поисков в регионе. Несмотря на большое количество участников, среди которых было много волонтеров, найти пропавших не удалось.

В соцсетях появлялась информация о том, что кто-то снова воспользовался их телефонами, но в СК эти данные опровергли.

Ранее в Якутии во время похода мужчина отошел от друзей в лес и пропал.