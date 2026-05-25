Две девочки, выжившие после нападения в поселке под Тулой, находятся в коме

Стало известно о состоянии девочек, выживших после нападения в поселке под Тулой

Врачи оценивают состояние двух девочек, пострадавших при нападении на семью в поселке Ханино Суворовского района Тульской области, как тяжелое. Об этом сообщает ТСН24.

Пострадавшие девочки 8 и 11 лет получили множественные удары по голове. С травмами различной степени тяжести их доставили в медицинское учреждение в состоянии комы.

По данным регионального СК, следователи работают с двумя возможными подозреваемыми, пока никто из них не задержан. На месте происшествия работают криминалисты, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Нападение произошло в поселке Ханино 25 мая, в частном доме были обнаружены две школьницы с тяжелыми травмами, их бабушку нашли в одной из комнат без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело.

До этого на Кубани осудили мужчину, который пытался забить мать топором.

Ранее мужчина поссорился с соседом по коммуналке в Петербурге и забил его кувалдой.