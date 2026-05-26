Москвичей предупредили об «апрельской» погоде

Температура воздуха в Москве и Московской области на неделе будет составлять 10–17 градусов, эти показатели соответствуют концу апреля. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она отметила, что погода отодвинулась почти на месяц.

«Когда идут сравнения с осенней погодой, определяющий фактор — это солнце. Оно еще поднимается, достаточно высоко. И правильнее сказать, если хочется очень сравнить с календарем, что мы оказались в конце апреля», — пояснила специалист.

По словам синоптика, в первой половине недели температура будет +13...+17°C, а во второй — не выше 14°C.

До этого синоптик, метеоролог Александр Шувалов заявил, что в Москве на этой неделе ожидается прохладная и дождливая погода, а самый холодный день на неделе придется на 29 мая. По его словам, в этот день столбик термометра не поднимется выше 10–12 градусов, а ночью температура будет составлять от +5°C до +8°C.

Ранее стало известно, когда в Москву вернется тепло.

 
