Последние звонки пройдут в особом режиме в населенных пунктах Донбасса и Новороссии

Последние звонки в школах населенных пунктов Донбасса и Новороссии пройдут с соблюдением особых мер безопасности в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу в Луганской народной республике. Об этом заявили ТАСС представители региональных властей.

Там пояснили, что классные часы и линейки пройдут внутри помещений.

«В актовом зале, например, в ограниченном количестве», — сказал зампредседателя правительства ЛНР Иван Кусов.

Он подчеркнул, что массовых мероприятий в связи с усилением мер безопасности не будет.

Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина заявила, что на последние звонки можно будет собраться в школах, которые работают очно, если в них имеются пост охраны и тревожная кнопка. По ее словам, за учебными учреждениями оставили право выбрать онлайн-формат празднования. Очные торжества могут быть проведены при соблюдении мер безопасности, включая запрет проведения их на улице.

Когда и как отметят последний звонок в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дрон ВСУ ранил отца и дочку, которые ехали за цветами к последнему звонку.

 
