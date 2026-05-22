Выросло число заразившихся хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius

Нидерланды объявили о новом случае заражения хантавирусом среди членов экипажа круизного лайнера MV Hondius. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости.

«Сегодня Нидерланды сообщили о новом случае заражения хантавирусом среди членов экипажа лайнера. Таким образом, общее число заражений выросло до 12», — сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Директор ВОЗ также отметил, что троих заразившихся спасти не удалось.

В апреле — мае 2026 года из-за хантавируса не выжили три пассажира лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Во время путешествия у них возникли симптомы тяжелого респираторного заболевания. Про опасную инфекцию, вызванную хантавирусом, мало что известно.

В свете этой ситуации многие боятся повторения пандемии COVID-19. «Газета.Ru» разбиралась, что такое хантавирус, какие органы поражает инфекция, где ей можно заразиться и грозит ли России новая пандемия.

