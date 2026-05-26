Россиянам рассказали о самой распространенной мошеннической схеме под видом знакомств

РИА Новости: мошенники чаще всего используют схему с фальшивыми свиданиями
Специализирующиеся на романтических онлайн-мошенничествах аферисты чаще всего применяют схему с фальшивыми свиданиями. Об этом РИА Новости рассказали в F6.

Подобная схема известна уже несколько лет, но это не мешает киберпреступникам успешно ее использовать. Двое из трех пострадавших от «романтических знакомств» через интернет попадают в сети мошенников именно с помощью фальшивых свиданий.

Эксперты отмечают, что сама онлайн-афера со временем почти не меняется. В ходе нее молодой человек знакомится с «девушкой» на сайте или в сервисе знакомств, спустя несколько часов общения «девушка» предлагает отправиться, например, в театр, и для этого следует купить билет. Для его покупки присылается ссылку на «сайт театра», на самом деле являющийся фальшивым.

Аферисты постоянно добавляют новые варианты места встречи. В их числе – квесты, цирк и даже тир.

Эксперты предупреждают, что нельзя переходить по незнакомым ссылкам и оплачивать покупки на незнакомых сайтах. Следует тщательно проверять домены ресурсов, билеты же можно покупать только на проверенных ресурсах и приложениях.

23 мая эксперт по ЖКХ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с созданием подставных ТСЖ.

Ранее мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников силовых ведомств.

 
