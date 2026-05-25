Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников силовых ведомств

РИА Новости: мошенники начали подделывать голоса сотрудников СК и МВД
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников СК РФ и МВД с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РФ.

«Зафиксированы случаи подделки голосов публичных сотрудников СК России и МВД России», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники также синтезируют дип-фейк звонки с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени.

Кроме того, мошенники генерируют с помощью ИИ видеообращения известных лиц, которые объявляют о «государственных выплатах», акциях или лотереях, приуроченных к праздникам.

23 мая общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что мошенники создают подставные ТСЖ для сбора денег и данных.

По его словам, оформление подставного ТСЖ — одна из самых опасных схем мошенничества, при которой злоумышленники могут заполучить не только средства за коммунальные платежи со всего дома, но также личные данные людей и их подписи.

Эксперт призвал проверять всю поступающую информацию в государственных приложениях или по официальным номерам управляющей компании, а также не переходить по незнакомым ссылкам, особенно — если злоумышленники торопят.

Ранее в Совфеде предупредили о мошеннической схеме с публичными сетями Wi-Fi.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!