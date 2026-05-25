Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников силовых ведомств

Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников СК РФ и МВД с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РФ.

«Зафиксированы случаи подделки голосов публичных сотрудников СК России и МВД России», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники также синтезируют дип-фейк звонки с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени.

Кроме того, мошенники генерируют с помощью ИИ видеообращения известных лиц, которые объявляют о «государственных выплатах», акциях или лотереях, приуроченных к праздникам.

23 мая общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что мошенники создают подставные ТСЖ для сбора денег и данных.

По его словам, оформление подставного ТСЖ — одна из самых опасных схем мошенничества, при которой злоумышленники могут заполучить не только средства за коммунальные платежи со всего дома, но также личные данные людей и их подписи.

Эксперт призвал проверять всю поступающую информацию в государственных приложениях или по официальным номерам управляющей компании, а также не переходить по незнакомым ссылкам, особенно — если злоумышленники торопят.

