Госзакупки дорожного ремонта в первом квартале достигли 645 млрд рублей

Илья Питалев/РИА «Новости»

В первом квартале 2026 года тендеры в сфере строительства, ремонта и обслуживания дорог завершились на общую сумму 645 млрд рублей. Значительный объем закупок приходится на региональные проекты в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Об этом свидетельствует аналитика РосТендер, с результатами которой ознакомилась «Газета.Ru».

В пятерку регионов с наибольшим объемом дорожных госзакупок вошли Ярославская область (5,2% от общего объема), Москва (5,0%), Карачаево-Черкесская республика (4,8%), Московская область (4,6%) и республика Татарстан (4,2%).

В десятку также попали Свердловская область (3,6%), Красноярский край (3,4%), Забайкальский край (2,6%), Самарская область (2,6%) и республика Крым (2,5%).

Среди поставщиков в лидерах оказались компании из Чеченской Республики, Краснодара и Москвы.

Так, в марте 2026 года Комитет городского хозяйства мэрии Грозного закупил работы по реконструкции проспекта протяженностью 3,1 км. Контракт заключен на сумму 4,81 млрд рублей.

В том же месяце ГКУ «ДИРЕКЦИЯ» (Севастополь) провело закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство тоннеля и реконструкция автомобильной дороги на участке от улицы Очаковцев до улицы Пожарова» в рамках обеспечения транспортной доступности мемориального парка на мысе Хрустальном. Начальная цена составила 9,95 млрд рублей.

МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы» разместило закупку на строительство III пускового комплекса Восточного обхода в Туле в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Начальная цена составила 9,14 млрд рублей, аванс — 50%. Контракт заключен на сумму 8,64 млрд рублей.

