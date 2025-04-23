Для россиян составили чек-лист весенней проверки автомобиля

Весна в этом году наступает резко и с перерывами на снег и холод. В связи с этим автомобиль требует повышенного внимания и подготовки к теплому периоду. Александра Чихринова, эксперт ВсеИнструменты.ру, рассказала «Газете.Ru», что надо проверить в машине и к каким поломкам нужно быть готовым после холодов.

По ее словам, зимние условия ускоряют износ деталей. В поломках виноваты не только морозы. Зимой работает «комбо» из нескольких факторов — холода, реагентов, состояния дорог, конденсата.

«Дороги посыпают реагентами и песко-соляными смесями. Грязь оседает на кузове, днище и ходовой части автомобиля. Вместе с конденсатом едкие примеси разъедают лакокрасочное покрытие и металл. Также езда по снегу и наледи приводит к вытеканию масла из амортизаторов, из-за чего страдают демпферы, ухудшается управляемость и появляются стуки. От перепадов температур и мороза могут портиться резиновые элементы. Ямы с лужами на дорогах нередко приводят к искривлению тормозных колодок. Поэтому все части автомобиля с окончанием зимнего сезона требуют внимания», — отметила она.

Чтобы избавиться от налета на кузове, тщательно помойте машину с помощью автошампуня. Осмотрите колесные арки, крылья, пороги и элементы ходовой части на наличие коррозии. Проблемные очаги зачистите наждачной бумагой, пескоструйным инструментом или воспользуйтесь растворителем ржавчины. Нанесите грунтовку и закрасьте области. Обработайте днище резинобитумным антикором. Кстати, средство можно наносить до наступления зимы в качестве профилактики.

Проверьте детали подвески и установите новые при необходимости. Сделать это можно на яме или эстакаде, но лучше обратиться за помощью в автосервис.

Осмотрите резиновые элементы: втулки, сайлентблоки и пыльники приводов. Замените их, если они потрескались. Перед заменой шин проверьте колодки и установите новые, если заметите деформацию.

«С приходом тепла нужно залить масло большей вязкости, которое обеспечивает более качественное смазывание деталей двигателя. Также осмотрите подкапотное пространство на подтеки. Проверьте состояние тормозной жидкости — старая может закипеть и подвергнуть автомобиль и водителя риску при экстренном торможении», — посоветовала эксперт.

Зимой кондиционер не включают. Из-за этого может случиться утечка фреона. Проверьте работу техники и обратитесь в сервисный центр при обнаружении неполадок. Также за зиму воздушный и салонный фильтры собирают много грязи, которая препятствует нормальному прохождению воздуха. Поэтому их тоже лучше заменить.

«Авто нужно привести в порядок не только снаружи, но и внутри. Остатки влаги под ковриками могут привести к образованию коррозии изнутри салона. Чтобы просушить салон, выньте коврики и откройте все двери в солнечный день. От пыли поможет избавиться автомобильный пылесос. Узкая насадка вычистит мусор из труднодоступных мест и швов обивки. Пластик можно отполировать с помощью специальной химии», — сказала она.

Лучший момент осмотреть машину и привести ее в порядок — когда ночные температуры стабильно выше +5°C.

«Примерный план действий: переобуться на летнюю резину и сделать развал-схождение, записаться на профессиональную мойку автомобиля с очисткой днища, чтобы убрать остатки реагентов, проверить заряд аккумулятора, состояние клемм, сделать диагностику подвески, особенно если появились стуки, сделать диагностику электрики. Осмотреть тормоза — проверить, нет ли ржавчины на дисках, и заменить колодки, если появился характерный свист», — подчеркнула эксперт.

Некоторые процедуры с целью экономии можно выполнить самостоятельно — например, заменить дворники, если они перестали эффективно очищать стекло; долить технические жидкости — тормозную, масло, антифриз. Переобуться тоже можно самому, если резина стоит на дисках и есть необходимый комплект инструментов — гайковерт, компрессор. Если вы обращаетесь к специалистам, можно сэкономить, выбрав недорогой, но проверенный сервис, а также заранее заказать запчасти — это будет дешевле, чем покупать их на месте, резюмировала она.

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